В Кыргызстане за сутки выявлено 877 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выявили 257 человек, в Оше — 60, в Ошской области — 119, в Чуйской — 71, в Джалал-Абадской — 91, в Иссык-Кульской — 122, в Нарынской — 20, в Таласской — 79, в Баткенской — 58.

Всего за весь период зарегистрировали 32 тысячи 124 случая COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2, теперь она считается проявлением вируса.