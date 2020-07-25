За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 1 тысяча 165 человек

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане вылечились 1 тысяча 165 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выздоровели 609 человек, в Чуйской области — 141, в Ошской — 79, в Таласской — 26, в Нарынской — 44, в Иссык-Кульской — 50, в Джалал-Абадской — 95, в Баткенской — 59, в Оше — 62.

За весь период по стране выздоровели 19 тысяч 203 человека.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2, теперь она считается проявлением вируса.