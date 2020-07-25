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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19 в Кыргызстане. Скончавшихся православных верующих будут отпевать заочно

Глава Русской православной церкви в КР отец Даниил обратился к прихожанам.

«Из-за ухудшения ситуации с пандемией в Бишкекской и Кыргызстанской епархии принято решение проводить отпевания только заочно. Эта мера временная, и она направлена на обеспечение безопасности как духовенства, так и верующих, в связи с явной угрозой крайне опасной и тяжелой болезни, в ряде случаев приводящей к летальному исходу», — отметил епископ.

Решение было принято после того, как заболело семь священников епархии. Некоторые находятся в очень тяжелом состоянии.

По словам главы церкви, в христианском погребении есть очень древняя каноническая мера заочного отпевания. Это точно такой же чин заупокойных погребальных молитв, лишь с той разницей, что он совершается уже после погребения тела.

Мера издревле использовалась при отпеваниях большого числа людей, массово погибших во время войн, стихийных бедствий и эпидемий.

«В настоящее время эта мера необходима, чтобы уберечь и священнослужителей, и верующих. Ведь мы все видим из статистических исследований и сообщений оперативного штаба по борьбе с пандемией, что скопление людей всегда приводит к очередной вспышке заболевания. До сих пор самым сильным и действенным средством в борьбе с распространением этого опасного вируса были и остаются, насколько это возможно, удаленность и социальное дистанцирование», — резюмировал отец Даниил.

Ранее стало известно, что коронавирус унес жизни трех священнослужителей Духовного управления мусульман Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160688/
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