В Бишкек доставили лекарства для лечения коронавируса

В Бишкек прибыл груз с лекарственными средствами, используемыми в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, антикоагулянты эноксапарин и нандропарин закуплены кабмином за счет средств из республиканского бюджета при содействии посольства Кыргызстана в Китае. Препараты переданы Министерству здравоохранения и будут распределены между медицинскими учреждениями, в которых получают лечение лица, инфицированные COVID-19.

«Минздрав и медицинские организации также проведут закупки лекарственных средств для формирования запасов на период осенне-зимнего роста случаев инфицирования населения вирусной инфекцией», — подчеркнули в правительстве.