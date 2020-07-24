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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19. Количество обращений в скорую помощь Бишкека продолжает сокращаться

Количество обращений в скорую помощь в связи с заболеванием внебольничной пневмонией существенно снизилось. Об этом 24.kg сообщил главный врач Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

По его словам, за сутки поступило 1,5 тысячи звонков, осуществлено 319 выездов, госпитализировано 74 человека.

«С симптомами внебольничной пневмонии — 51, из них в больницы направлены на госпитализацию 24 человека. Я так говорю, потому что беру за основу показатели стационаров — дневных, ночных и наших», — отметил Искендер Шаяхметов.

«Места есть. Сейчас с этим проблем не возникает. Постепенно идет стабилизация», — добавил он.

За последние сутки с положительным ПЦР-анализом на коронавирус обратились пять человек. Всем оказана помощь и консультации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160587/
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