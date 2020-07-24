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Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкек из Екатеринбурга вернулись 225 кыргызстанцев

В Бишкек из Екатеринбурга вернулись 225 кыргызстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

По ее данным, в Кыргызстан прибыл чартерный рейс авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Вернулись студенты, обучающиеся в Уральском федеральном округе, и остро нуждающиеся в возвращении граждане, проживающие в Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Новом Уренгое (в том числе имеющие различные заболевания, люди с ограниченными возможностями здоровья, пожилые, беременные женщины и женщины с маленькими детьми», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160512/
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