Информация для жителей города Ош: адреса стационаров и где можно сделать КТ

В городе Оше сегодня для пациентов с подозрением на коронавирус и внебольничную пневмонию открыты шесть стационаров, нуждающихся в капельницах и уколах.
24.kg составило список с адресами и контактами стационаров, куда могут отправиться нуждающиеся в медицинской помощи жители Оша:
- ресторан «Каныкей», улица Раззаков, 19. Телефон 0559437233;
- Медицинский центр «Дорул-Шифо» (МТУ «Амир-Темур»), улица Айни, 11/1. Телефон 0778018848;
- спорткомплекс «Газпром», улица Бекбалаева, 63/1. Телефон 0772454949;
- школа имени Навои, проспект Абсамата Масалиева, 37. Телефон 0706100166.
Где в Оше сделать компьютерную томографию легких и рентген:
- Ошская межобластная объединенная клиническая больница, улица Верхне-Увамская, 10. Телефоны: 0322255852, 0322255200;
- Центр лучевой диагностики «ЮРФА», улица генерала Монуева, 57. Телефоны: 0322289339, 0555366966, 0776366866;
- Кыргызско-Турецкая международная больница, улица Ленина, 299. Телефоны: 0550332294, 0771332264.
Отметим, всего на 20 июля в Оше зарегистрировано 1 тысяча 873 случая коронавируса и внебольничной пневмонии.