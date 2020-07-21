Информация для жителей города Ош: адреса стационаров и где можно сделать КТ

В городе Оше сегодня для пациентов с подозрением на коронавирус и внебольничную пневмонию открыты шесть стационаров, нуждающихся в капельницах и уколах.

24.kg составило список с адресами и контактами стационаров, куда могут отправиться нуждающиеся в медицинской помощи жители Оша:

ресторан «Каныкей», улица Раззаков, 19. Телефон 0559437233;

Медицинский центр «Дорул-Шифо» (МТУ «Амир-Темур»), улица ​Айни, 11/1. Телефон 0778018848;

спорткомплекс «Газпром», улица Бекбалаева, 63/1. Телефон 0772454949;

школа имени Навои, проспект ​Абсамата Масалиева, 37. Телефон 0706100166.

Где в Оше сделать компьютерную томографию легких и рентген: Ошская межобластная объединенная клиническая больница, улица Верхне-​Увамская, 10. Телефоны: 0322255852, 0322255200;

Центр лучевой диагностики «ЮРФА», улица генерала Монуева, 57. Телефоны: 0322289339, 0555366966, 0776366866;

Кыргызско-Турецкая международная больница, улица Ленина, 299. Телефоны: 0550332294, 0771332264.

Отметим, всего на 20 июля в Оше зарегистрировано 1 тысяча 873 случая коронавируса и внебольничной пневмонии.