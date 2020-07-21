Первые медики, работающие в красной зоне, отправились отдыхать на Иссык-Куль

Пятнадцать медиков из Иссык-Кульской области с сегодняшнего дня пройдут полный курс реабилитации в пансионате «Алтын-Жай». С врачами встретился глава района Данир Иманалиев и представители МЧС.

Все они чуть больше двух недель проработали с коронавирусными больными в Бишкеке на передовой в борьбе с пандемией. После трудной командировки все в полном составе вернулись домой.

Всматриваясь в их уставшие глаза, вижу, что за долгое время, проведенное в тяжелейших условиях, у медиков на лицах появилась улыбка. Им сегодня не придется облачаться в специальные средства защиты и не отходить от тяжелых больных круглыми сутками. Есть время хоть немного отдохнуть.

Медики честно признались, что в первое время было очень трудно. Многое приходилось делать первый раз. Пришлось работать в самых тяжелых условиях в медицинских учреждениях города. На месте бывшей авиабазы «Ганси» в обсервации «Семетей» они разворачивали первый мобильный госпиталь. Потом там сами спасали от смерти тяжелых пациентов.

«Когда в Бишкеке начался острый период развития пандемии, число больных начало резко увеличиваться. Медиков, которым предстояло ухаживать за больными, стало не хватать. Руководством области было принято решение направить группу медицинских работников на помощь бишкекским коллегам. Сегодня они выполнили свой долг и вернулись домой», — рассказал аким Данир Иманалиев.

Он поздравил врачей и медсестер с возвращением и сказал, что все земляки гордятся ими. Они все с честью выполнили свой гражданский долг.

Целую неделю медики будут находиться в здравнице на полном государственном обеспечении, а затем вновь приступят к своей работе. Все они, если снова потребуется их помощь, готовы вернуться в любую точку Кыргызстана.