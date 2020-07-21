В Бишкекзеленхозе запустили программу «Электронный ЖКХ». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, система состоит из трех блоков: учет производства работ, абонентская база и обращения горожан. Она позволит оперативно обрабатывать заявки от горожан и проводить мониторинг санитарной обрезки веток и сноса аварийных деревьев.

«Теперь каждый сотрудник, каждый участок работы перейдут на цифровой контроль. На базе предприятия установлено 30 камер видеонаблюдения, на автотехнику установлены GPS-навигаторы, показывающие местонахождение конкретной автомашины, фиксирующие движение и остановку техники. Всю информацию о передвижении, водителе и трафике можно проследить через мобильное приложение, установленное на телефонах и компьютерах руководителей предприятия и руководства мэрии. Также подключен VPN-канал, весь документооборот теперь в электронном формате», — отметили в мэрии.

В муниципалитете напомнили, что ранее система заработала в Бишкекводоканале и «Тазалыке».