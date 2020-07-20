Для пациентов с хроническими заболеваниями мест в больницах достаточно

Мест в клиниках для пациентов с хроническими заболеваниями достаточно. Об этом 24.kg сообщил главный врач Центра экстренной медицины Бишкека Искендер Шаяхметов.

По его словам, чаще стали поступать обращения с подозрением на инфаркт и нарушение сердечного ритма.

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«Мы всегда выезжаем на такие вызовы, впрочем, как и на любые другие. Для нас нет разницы, на что жалуется человек — боли в области сердца или затруднение при дыхании. Помощь оказываем всем. Сердечников принимает Национальный центр кардиологии. В реанимации мест достаточно. Везем также в Чуйскую областную больницу, Национальный хирургический центр. С госпитализацией в эти клиники проблем не возникает. Сейчас с открытием отделения реанимации в стационаре на бывшей американской авиабазе «Ганси» больных с острой легочной недостаточностью доставляем туда. Тяжелых с внебольничной пневмонией везем также в перепрофилированный центр наркологии. Но там места быстро заполняются. Буквально два-три дня — и все забито», — отметил Искендер Шаяхметов.

Он добавил, что дефицит врачей на скорой сохраняется. Одни выздоравливают, но тут же заболевают другие. В целом не хватает около 100 специалистов.