Страшилки про 5G. Замеры излучения сотовых антенн не выявили нарушений

Замеры уровня излучения оборудования сотовой связи показали полное соответствие всем санитарным нормам и безопасность для человека и окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета информационных технологий и связи.

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Напомним, что в последние дни увеличились случаи распространения информации о вреде, причиняемом здоровью оборудованием сотовой связи — в частности, 5G. Более того, именно вышки операторов сотовой связи называют причиной общей заболеваемости и распространения коронавируса.

После многочисленных обращений жителей микрорайона «Тунгуч» замерили уровень излучения. Измерительный прибор показал, что уровень излучения базовой станции составляет до 4,8 микроватт на квадратный сантиметр при допустимых 10 микроваттах. Этот показатель полностью соответствует всем санитарным требованиям Кыргызстана. Для окружающих вредного влияния нет.

«В Кыргызстане технология 5G вообще не внедрена. А вот попытки разрушения объектов связи могут стать причиной отключения сотовой связи у целых районов и населенных пунктов, что будет иметь особо серьезные последствия в условиях эпидемии коронавируса. К тому же на сегодня нет никаких подтвержденных лабораторными исследованиями данных о вреде здоровью при работе оборудования сотовой связи, в частности по технологии 5G», — подчеркнули в Госкомсвязи.

От базовых станций исходит излучение, но такого уровня, как, собственно, от других приборов, которые работают, используя частоты: радио, телевидение, Wi-Fi, микроволновые печи. Причем, чем выше мощность устройства, тем сильнее излучение.