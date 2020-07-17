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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК не может обязать партии проводить съезды онлайн

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов не обязывает партии проводить съезды онлайн. Об этом 24.kg сообщила член комиссии Гульнара Джурабаева.

По ее словам, алгоритм пока не разработан. «Центризбирком не может выдвигать требования, которые не установлены законом. А в законе нет нормы, обязывающей политорганизации при пандемии собирать съезды дистанционно. Есть единственное требование, которое распространил республиканский штаб: соблюдать дистанцию и масочный режим. Как партии будут формировать свои списки и организовывать съезды, решать политсоветам. Непонятно также, как будет проводиться онлайн-агитация. ЦИК должен выработать положение. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, следует исключить этот подворный обход», — отметила Гульнара Джурабаева.

Напомним, что до 20 августа политические партии должны провести съезды, сформировать список избирателей, создать избирательный фонд и внести залог в размере 5 миллионов сомов. Пока ни одна из 43 политорганизаций не назначила дату съезда.

Центризбирком напоминает партиям, что агитация начинается с 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159730/
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