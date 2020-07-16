Компьютерная томография и рентген. Нужно ли делать эти исследования и когда

Количество больных коронавирусом и внебольничной пневмонией в Кыргызстане растет. В соцсетях люди просят уступить очередь на рентген или компьютерную томографию (КТ). В некоторых случаях очередь даже перекупают. Причем у здоровых, которые просто хотели провериться. В некоторых медцентрах запись проходит только на август — все занято.

В каких случаях необходимо проверять органы грудной клетки, 24.kg рассказала рентгенолог Таласского областного центра семейной медицины Фатима Сасыкулова и пульмонолог Национального центра кардиологии и терапии Маамед Мадемилов.

— Сейчас многие занимают очередь на рентген или КТ «на всякий случай». Когда это действительно необходимо?

Ф.С.: Только по направлению врача. Но сейчас люди в панике, и на обследования приходят даже те, у кого нет никаких симптомов вирусной инфекции. Некоторые приводят больных родственников и с ними заодно делают снимки. У кыргызов если один болеет, три-четыре сопровождающих, все они создают очередь. Это очень плохо. В результате действительно больные остаются без рентгена. А мы снимаем тех, у кого нормальные легкие, иначе пойдут жаловаться.

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У нас просто безвыходное положение. В ЦСМ есть цифровой флюороаппарат, но выдаем результаты на бумаге формата А4. Тем более лечащие врачи все равно смотрят на описание снимка. Но больные не хотят просто бумагу, поэтому заходят уже на обзорную рентгенографию за пленкой, то есть занимают очередь в двух местах, снимаются и там и там. Работаем только по желанию больного. Обслуживаем, как в магазине, и не можем достучаться до людей. Аппарат всего один на город Талас.

Специалисты предупреждают о лучевой нагрузке, но пациенты об этом ничего не хотят слушать. Их волнует только пневмония. Фатима Сасыкулова

Хотя людей тоже можно понять. Болезнь может проходить бессимптомно. Если раньше у человека был кашель, то сейчас может быть только слабость, температура, и уже внебольничная пневмония. Люди поставлены в тупик, врачей остро не хватает, особенно на периферии. Поэтому они в первую очередь идут на рентген, исключают пневмонию.

М.М.: Самостоятельно проходить такие обследования, облучаться, если нет никаких симптомов, не нужно. У 80 процентов пациентов болезнь протекает легко и без осложнений. Если пациент из группы риска (пожилого возраста, имеет сопутствующие заболевания), то, конечно, необходимо сделать рентген. Но не на первые сутки, а желательно хотя бы на третьи, когда чаще всего появляется пневмония. Многие бегут на рентген на первые сутки, как повысилась температура, и зачастую снимок чистый.

Все решает только врач. Необходимо получить консультацию хотя бы по телефону.

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— Какие должны быть показания, чтобы человека отправить на рентген?

Ф.С.: Кашель, потливость, слабость, боль в груди и другие симптомы COVID-19. Мы начали делать сортировку больных. Медработники измеряют сатурацию у стоящих в очереди. У кого показатель низкий, сразу направляют к врачу. У кого состояние позволяет, ждут своей очереди.

— Кому противопоказан рентген?

Ф.С.: Беременным. Но если у женщины пневмония тяжелой степени, то вопрос ее обследования решается совместно с акушерами-гинекологами и терапевтами. На такие случаи есть фартук для защиты плода. Детям до 12 лет — только строго по показаниям.

М.М.: У детей вирусная инфекция чаще всего проходит легко. В первые дни поднимается температура, возможен легкий кашель, нос заложен. Серьезных жалоб нет.

— В каких случаях делать рентген, а когда компьютерную томографию?

Ф.С.: У меня стаж работы 35 лет. И могу сказать, что раньше мы очень редко направляли пациентов в рентген-кабинеты. Только строго по показаниям. Сначала делали аускультацию, перкуссию и только потом, при подозрении на пневмонию или бронхит решали, направлять ли на обследование. Но медицина на месте не стоит, появились цифровые флюоро- и рентген-аппараты, КТ.

Самый доступный метод — это флюорография, стоит у нас 50 сомов. Раньше так проводили массовые обследования населения с целью профилактики туберкулеза.

Обзорная рентгенография органов грудной клетки обойдется примерно в 150 сомов (зависит от проекции), а КТ в Таласе стоит более 3 тысяч сомов.

Пневмонию видно везде — и на флюорографии, и на рентгене, и на КТ.

Томография, конечно, выявит более мелкие детали, не видные на рентгене. Но КТ дает большую лучевую нагрузку. Люди этого не понимают и хотят пройти томографию, в том числе здоровые, с нормальными легкими. Зачем?

Я считаю, что для начала можно сделать рентген. Однако в любом случае необходимо направление врача.

М.М.: По качеству КТ, разумеется, лучше. Она более детально показывает, в каких отделах сколько процентов поражено. Но рентген — это более дешевый метод, и пациент получает меньше облучения.

Куда идти больному? Все зависит от назначения врача. Если он подозревает тяжелую пневмонию, то, скорее всего, направит на КТ. Хотя обширное поражение «увидит» и КТ, и рентген.