Требовали деньги за рентген. В Баткене задержали двух сотрудников больницы

В Баткене задержали двух сотрудников областной больницы , которые требовали у пациентов деньги за снимок рентгена. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Фото пресс-центра ГКНБ

Уточняется, что установлены факты незаконного взимания денег с граждан за услуги рентген-аппарата в Баткенской областной больнице.

По данным ведомства, заместитель директора больницы К.К. и лаборант К.у.А. в течение длительного времени требовали от пациентов оплату за рентгеновские снимки в обход официальной кассы учреждения.

Эти действия производились в нарушение приказа Министерства здравоохранения за № 493, согласно которому услуги должны предоставляться в рамках программы государственных гарантий медико-санитарной помощи.

Стоимость услуги от 291 сома до 496 сомов устанавливалась в зависимости от типа снимка.

Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС ГКНБ. Возбуждено уголовное дело по статье 210 «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР.