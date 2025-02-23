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Требовали деньги за рентген. В Баткене задержали двух сотрудников больницы

В Баткене задержали двух сотрудников областной больницы , которые требовали у пациентов деньги за снимок рентгена. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

Уточняется, что установлены факты незаконного взимания денег с граждан за услуги рентген-аппарата в Баткенской областной больнице.

По данным ведомства, заместитель директора больницы К.К. и лаборант К.у.А. в течение длительного времени требовали от пациентов оплату за рентгеновские снимки в обход официальной кассы учреждения.

Эти действия производились в нарушение приказа Министерства здравоохранения за № 493, согласно которому услуги должны предоставляться в рамках программы государственных гарантий медико-санитарной помощи.

Стоимость услуги от 291 сома до 496 сомов устанавливалась в зависимости от типа снимка.

Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС ГКНБ. Возбуждено уголовное дело по статье 210 «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320818/
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