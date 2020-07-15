В Ош из Москвы вернулись 198 кыргызстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

Фото МИД КР. В Ош из Москвы возвратили 198 кыргызстанцев

Отметим, что с 20 марта по 14 июля 2020 года в Кыргызстан вернулись 16 тысяч 581 граждан из 21 региона России.