12:33
USD 77.51
EUR 87.98
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Ош из Москвы вернулись 198 кыргызстанцев

В Ош из Москвы вернулись 198 кыргызстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

МИД КР
Фото МИД КР. В Ош из Москвы возвратили 198 кыргызстанцев
По ее данным, в Кыргызстан прибыл борт авиакомпании S7 Airlines по маршруту Москва — Ош. «Самолетом прибыли студенты, обучающиеся в российских вузах, женщины на поздних сроках беременности и с маленькими детьми. Граждане с тяжелыми заболеваниями, недавно перенесшие хирургические операции и те, кто потерял родных, оказался в сложных жизненных ситуациях», — отметили в ведомстве.

Отметим, что с 20 марта по 14 июля 2020 года в Кыргызстан вернулись 16 тысяч 581 граждан из 21 региона России.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159486/
просмотров: 491
Версия для печати
Материалы по теме
После нападения на врача в Нацгоспитале установили камеры наблюдения и охрану
Кыргызстанцы принялись лечить COVID-19 хиджамой. Минздрав категорически против
Позитивный материал. Студента из Пакистана взяли на работу в дневной стационар
Первый вице-премьер Алмазбек Баатырбеков рассказал, как перенес коронавирус
Как пожаловаться на аптеку и перекупщика, завышающих цены на лекарства
В США опубликовали первые итоги испытаний вакцины от коронавируса
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Скончался бывший депутат Жогорку Кенеша Жангороз Каниметов
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 13,2 миллиона человек
В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен у 105 медиков
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Выборы-2020. Какая из&nbsp;зарегистрированных партий самая известная? Опрос Выборы-2020. Какая из зарегистрированных партий самая известная? Опрос
COVID-19&nbsp;в Кыргызстане. Пять медиков умерли от&nbsp;коронавируса COVID-19 в Кыргызстане. Пять медиков умерли от коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;двусторонней пневмонии скончались два прокурора В Кыргызстане от двусторонней пневмонии скончались два прокурора
Бизнес
Телевидение aitv: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение aitv: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Бесплатная связь от&nbsp;MegaCom для медиков страны Бесплатная связь от MegaCom для медиков страны
&laquo;Салих ЛТД&raquo; передала машину скорой помощи и&nbsp;СИЗ для поликлиники в&nbsp;селе Ленинском «Салих ЛТД» передала машину скорой помощи и СИЗ для поликлиники в селе Ленинском
Агрокредиты под 6&nbsp;процентов годовых в&nbsp;сомах Агрокредиты под 6 процентов годовых в сомах
15 июля, среда
12:31
Телевидение aitv: более 120 каналов от 50 сомов в месяц Телевидение aitv: более 120 каналов от 50 сомов в месяц...
12:22
В ГКНБ на допрос вызвали резидента Stand Up Назгуль Алымкулову
12:17
Государственное регулирование цен на лекарства может привести к их дефициту
12:15
После нападения на врача в Нацгоспитале установили камеры наблюдения и охрану
12:05
У Антимонопольного агентства нет базы для проверки завышения цен на лекарства