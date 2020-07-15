В Ош из Москвы вернулись 198 кыргызстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.
По ее данным, в Кыргызстан прибыл борт авиакомпании S7 Airlines по маршруту Москва — Ош. «Самолетом прибыли студенты, обучающиеся в российских вузах, женщины на поздних сроках беременности и с маленькими детьми. Граждане с тяжелыми заболеваниями, недавно перенесшие хирургические операции и те, кто потерял родных, оказался в сложных жизненных ситуациях», — отметили в ведомстве.
Отметим, что с 20 марта по 14 июля 2020 года в Кыргызстан вернулись 16 тысяч 581 граждан из 21 региона России.