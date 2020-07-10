У Курсана Асанова двусторонняя пневмония. Заседание суда отложили

В Первомайском районном суде Бишкека должно было продолжиться рассмотрение уголовного дела в отношении экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

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Судебное заседание перенесено в связи с болезнью главного обвиняемого.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что у Курсана Асанова диагностирована двусторонняя пневмония. В настоящий момент он госпитализирован.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа бывшего замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.