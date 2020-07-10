Выборы-2020. ЦИК обещает урезать расходы из-за пандемии коронавируса

Центризбирком обещает оптимизировать расходы на организацию и проведение выборов с учетом эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В бюджете на 2020 год были предусмотрены плановые траты на проведение в целом выборов на сумму 732 миллиона сомов.

«В результате поддержки со стороны партнеров в лице ПРООН и правительства Японии бюджетный план был снижен на 95 миллионов сомов, запланированных на доукомплектацию части (около 25 процентов) оборудования на идентификацию. Необходимые сокращения были инициированы ЦИК и приняты в ЖК при рассмотрении вопросов оптимизации бюджета в связи с пандемией», — подчеркивают в Центризбиркоме.

Уточняется, что ряд плановых организационных мероприятий был сокращен, а вся разъяснительная работа переведена в онлайн-формат.

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«Для информирования граждан при поддержке партнеров готовится к запуску ряд электронных информационных ресурсов о порядке голосования, кандидатах и партиях. В совокупности это еще снизит плановые и фактические расходы бюджета на подготовку выборов, работа над расчетами продолжается», — сказали в ЦИК.

Будет организовано 2 тысячи 400 участков для голосования, в том числе за рубежом. В процессе задействуют более 32 тысяч членов избирательных комиссий и операторов технической поддержки. За месяц каждый из них получит от 2 до 3 тысяч сомов, не больше.

В смету включаются также транспортные расходы по доставке необходимого оборудования и материалов от Центризбиркома в территориальные, а также от территориальных — в участковые комиссии. В плане предусмотрены меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности избирателей и членов избирательных комиссий. По этому вопросу проводится работа с международными партнерами.

Отметим, что президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.