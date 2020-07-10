21:17
USD 77.80
EUR 88.13
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК обещает урезать расходы из-за пандемии коронавируса

Центризбирком обещает оптимизировать расходы на организацию и проведение выборов с учетом эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В бюджете на 2020 год были предусмотрены плановые траты на проведение в целом выборов на сумму 732 миллиона сомов.

«В результате поддержки со стороны партнеров в лице ПРООН и правительства Японии бюджетный план был снижен на 95 миллионов сомов, запланированных на доукомплектацию части (около 25 процентов) оборудования на идентификацию. Необходимые сокращения были инициированы ЦИК и приняты в ЖК при рассмотрении вопросов оптимизации бюджета в связи с пандемией», — подчеркивают в Центризбиркоме.

Уточняется, что ряд плановых организационных мероприятий был сокращен, а вся разъяснительная работа переведена в онлайн-формат.

Читайте по теме
Выборы-2020. Астрономические суммы на организацию кампании в ЦИК не комментируют

«Для информирования граждан при поддержке партнеров готовится к запуску ряд электронных информационных ресурсов о порядке голосования, кандидатах и партиях. В совокупности это еще снизит плановые и фактические расходы бюджета на подготовку выборов, работа над расчетами продолжается», — сказали в ЦИК.

Будет организовано 2 тысячи 400 участков для голосования, в том числе за рубежом. В процессе задействуют более 32 тысяч членов избирательных комиссий и операторов технической поддержки. За месяц каждый из них получит от 2 до 3 тысяч сомов, не больше.

В смету включаются также транспортные расходы по доставке необходимого оборудования и материалов от Центризбиркома в территориальные, а также от территориальных — в участковые комиссии. В плане предусмотрены меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности избирателей и членов избирательных комиссий. По этому вопросу проводится работа с международными партнерами.

Отметим, что президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159067/
просмотров: 250
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Какая из зарегистрированных партий самая известная? Опрос
Выборы-2020. Партия «Бирик» получила предупреждение за преждевременную агитацию
Выборы-2020. Партии должны подать в ЦИК списки кандидатов до 20 августа
Выборы-2020. Двум партиям грозит предупреждение за преждевременную агитацию
Первый предвыборный скандал. Две СДПК выясняют отношения
Выборы-2020. Выдвижение завершилось: 44 партии будут участвовать в гонке
Выборы-2020. Провести нельзя отменить: где ставить запятую
Выборы-2020. ЦИК предупреждает: заниматься благотворительностью партиям нельзя
Отменить выборы в парламент призывает депутат Наталья Никитенко
Выборы-2020. Астрономические суммы на организацию кампании в ЦИК не комментируют
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Пневмония: что можно и&nbsp;что категорически нельзя делать. Советы специалиста Пневмония: что можно и что категорически нельзя делать. Советы специалиста
Скончался экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков Скончался экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков
Статистику по коронавирусу и внебольничной пневмонии объединят Статистику по коронавирусу и внебольничной пневмонии объединят
Бизнес
1&nbsp;миллион 476 тысяч сомов на&nbsp;покупку аппаратов ИВЛ и&nbsp;кислородных концентраторов 1 миллион 476 тысяч сомов на покупку аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов
Мобильный оператор&nbsp;О! предупреждает о&nbsp;мифах и&nbsp;фейках на&nbsp;тему&nbsp;5G Мобильный оператор О! предупреждает о мифах и фейках на тему 5G
КГРК оказывает помощь в&nbsp;борьбе с&nbsp;коронавирусом КГРК оказывает помощь в борьбе с коронавирусом
&laquo;Бай-Тушум&raquo; выделил 2&nbsp;миллиона сомов на&nbsp;покупку ИВЛ и&nbsp;кислородных концентраторов «Бай-Тушум» выделил 2 миллиона сомов на покупку ИВЛ и кислородных концентраторов
10 июля, пятница
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 июля: дожди с грозами Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 июля: дожди с грозам...
20:52
У Курсана Асанова двусторонняя пневмония. Заседание суда отложили
20:45
Выборы-2020. ЦИК обещает урезать расходы из-за пандемии коронавируса
20:35
1 миллион 476 тысяч сомов на покупку аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов
20:26
Выборы-2020. Какая из зарегистрированных партий самая известная? Опрос