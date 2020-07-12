Температурные рекорды. Самым теплым было 12 июля 1973 года

Самым теплым в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 12 июля 1973 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +40,4 градуса.

Самым холодным 12 июля было в 1949-м, когда температура составила +9,2 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры июля для столицы составляет +25 градусов.

За все время наблюдений самым теплым был июль 2019 года, когда средняя температура составила +28,7 градуса.

Самым холодным — июль 1898-го. Тогда среднемесячная температура составила +21,8 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 12 июля ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +16-18 градусов. Днем в столице также буде солнечно. Воздух прогреется до +31-33 градусов.