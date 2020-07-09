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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Ош из Санкт-Петербурга вернулись 184 гражданина Кыргызстана

В Ош из Санкт-Петербурга возвратили 184 кыргызстанца, включая маленьких детей. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

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По данным ведомства, сегодня в южную столицу прибыл рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Санкт-Петербург — Ош.

Рейсом вернулись женщины на поздних сроках беременности и с малолетними детьми, граждане с тяжелыми заболеваниями.

Вернули и тех, кто ранее выехал в Россию для проведения хирургических операций и других неотложных медицинских процедур. На борту также предоставили места гражданам, у которых есть уважительные причины для возвращения: смерть близких родственников и кто находится в сложной жизненной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158911/
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