В Ош из Санкт-Петербурга вернулись 184 гражданина Кыргызстана

В Ош из Санкт-Петербурга возвратили 184 кыргызстанца, включая маленьких детей. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.
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По данным ведомства, сегодня в южную столицу прибыл рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Санкт-Петербург — Ош.
Рейсом вернулись женщины на поздних сроках беременности и с малолетними детьми, граждане с тяжелыми заболеваниями.
Вернули и тех, кто ранее выехал в Россию для проведения хирургических операций и других неотложных медицинских процедур. На борту также предоставили места гражданам, у которых есть уважительные причины для возвращения: смерть близких родственников и кто находится в сложной жизненной ситуации.