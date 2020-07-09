Стройкомпания самовольно раскопала дорогу. Требуют, чтобы ее оштрафовали

Строительная компания без согласования с городскими властями раскопала дорожное полотно, которое в прошлом году капитально отремонтировали. Об этом сообщили в МП «Бишкекасфальтсервис».

По его данным, в 2019-м предприятие отремонтировало дорогу на пересечении улиц Менделеева и 7 Апреля.

«Однако без согласования стройкомпания «Азиястройгрупп» раскопала участок для проводки канализации. Просим соответствующие органы проверить, оштрафовать и обязать нарушителей восстановить полотно. Еще одно аналогичное нарушение на улице Анкара — владелец большого строящегося объекта тоже перерыл дорогу, которую сделали за счет гранта», — рассказали в Бишкекасфальтсервисе.