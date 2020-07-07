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Общество

Дневные стационары приняли почти 3,5 тысячи бишкекчан, четыре пациента умерли

С 4 по 6 июля в дневные стационары обратились 3 тысячи 436 горожан. Умерли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, на сегодня болеющих принимают 32 врача, 13 ординаторов, 63 медсестры, санитары и волонтеры.

«При поддержке частного сектора в каждом стационаре установлены кислородные концентраторы: во Дворце спорта имени Кожомкула — 10 штук, в ФОК «Газпром» — 8, в СДЮСШОР в «Востоке-5» — 10, в МП «Бишкекпекарня» — 9», — подчеркнули в муниципалитете.

Отметим, что дневные стационары в четырех районах начали принимать пациентов 4 июля. Там можно получить капельницу, инъекции и медконсультации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158637/
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