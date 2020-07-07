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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Стационары в Бишкеке. Бизнесмены возмутились: МЧС приписывает себе их помощь

Министерство чрезвычайных ситуаций разослало в СМИ пресс-релиз о том, что дополнительно развернуло 200 койко-мест в дневных стационарных пунктах Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Однако предприниматели опровергли информацию чиновников и возмутились.

«Мы откликнулись на призыв мэра города Азиза Суракматова и приняли решение помочь. Дополнительные места и дневные стационары в каждом из районов Бишкека оборудовали, оснастили бизнесмены. МЧС дало только кровати», — рассказали в ассоциации «Дордой».

Ранее 24.kg сообщало, что в Свердловском районе дневной стационар появится рядом с рынком «Дордой». Его финансирует бизнесмен Аскар Салымбеков.

Сам мэр Азиз Суракматов, владелец крупного строительного бизнеса, в Первомайском районе за счет ОсОО «Елизавета» открывает стационар вблизи рынка «Кудайберген».

Предприниматель Болот Бегалиев дал деньги на открытие стационара в Ленинском районе.

Стационар в Октябрьском районе финансирует «водочный король» Шаршенбек Абдыкеримов.

«Это не соответствует действительности — МЧС не имеет отношения к инициативе открыть дополнительные стационары в столице. И МЧС не вложило средств в их создание ни тыйына. Дали кровати, да, это правда», — рассказал редакции руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев.

В МЧС пока не комментируют инцидент.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158537/
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