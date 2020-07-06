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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Врачи-кыргызстанцы, работающие в РФ, вернулись домой волонтерами. Будут спасать

26 врачей-кыргызстанцев разных специализаций, ранее работающих в Российской Федерации, откликнулись на призыв властей страны и вернулись домой помогать в сложное время. Вчера вечером медики-волонтеры прилетели в Бишкек, сообщили 24.kg гражданские активисты, помогающие им в возвращении.

Известно, что среди прибывших есть терапевты, кардиологи, реаниматологи. Группу возглавляет врач-реаниматолог Эльвира Омуралиева. Все они будут временно проживать в одном из отелей, который им предоставили безвозмездно. Соотечественники привезли с собой необходимое оборудование и медикаменты, которые они купили за свой счет.

Оперативно вернуться на родину, чтобы спасать кыргызстанцев, нашим медикам помог посол КР в России Аликбек Джекшенкулов.

Вчера же вечером прилетевшие медики-кыргызстанцы направились в больницу, чтобы на месте определить объем и степень сложности работы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158385/
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