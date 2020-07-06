Сын Чингиза Айтматова с супругой просили имя для дочери. Какое в итоге выбрали

У сына народного писателя Кыргызстана Эльдара Айтматова и его супруги Сабиры родилась дочь.

Ранее семья просила кыргызстанцев помочь выбрать имя для девочки. Сабира Айтматова обращалась к своим подписчикам в Instagram с просьбой дать варианты. Супруги обещали победителю подарок.

Пользователи соцсети предложили Айтматовым назвать дочь Алтынай, Аишей, Аминат или Каримой.

Как сообщает Сабира Айтматова, после споров и благословения Марии Айтматовой (мамы Эльдара) малышку назвали Каримой.

«Карима Эльдаровна Айтматова», — написала Сабира. Кто предложил имя и получит обещанный подарок, не сообщается.