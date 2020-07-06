09:55
USD 77.11
EUR 86.61
RUB 1.09
Общество

Сын Чингиза Айтматова с супругой просили имя для дочери. Какое в итоге выбрали

У сына народного писателя Кыргызстана Эльдара Айтматова и его супруги Сабиры родилась дочь.

Ранее семья просила кыргызстанцев помочь выбрать имя для девочки. Сабира Айтматова обращалась к своим подписчикам в Instagram с просьбой дать варианты. Супруги обещали победителю подарок.

Пользователи соцсети предложили Айтматовым назвать дочь Алтынай, Аишей, Аминат или Каримой.

Как сообщает Сабира Айтматова, после споров и благословения Марии Айтматовой (мамы Эльдара) малышку назвали Каримой.

«Карима Эльдаровна Айтматова», — написала Сабира. Кто предложил имя и получит обещанный подарок, не сообщается.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158384/
просмотров: 1268
Версия для печати
Материалы по теме
У Apple отсудили права на имя Стива Джобса
На Алтае родился Аладдин Сказочный
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Во&nbsp;всех районах Бишкека развернуты дневные стационары Во всех районах Бишкека развернуты дневные стационары
Неделя-24. Коронавирус захватил Кыргызстан, и&nbsp;протест за&nbsp;свободу слова Неделя-24. Коронавирус захватил Кыргызстан, и протест за свободу слова
В&nbsp;Чуйской области приостанавливается движение пригородных маршруток В Чуйской области приостанавливается движение пригородных маршруток
Бизнес
ЭКО: никогда не&nbsp;говори никогда ЭКО: никогда не говори никогда
MegaCom выделит больницам 50&nbsp;дыхательных аппа&shy;ратов и&nbsp;откажется от&nbsp;рекл&shy;амы MegaCom выделит больницам 50 дыхательных аппа­ратов и откажется от рекл­амы
Сканируй чеки через MegaPay и&nbsp;выиграй кв&shy;артиру на&nbsp;Иссык-Куле Сканируй чеки через MegaPay и выиграй кв­артиру на Иссык-Куле
&laquo;Бакай Банк&raquo; отказался от&nbsp;рекламы в&nbsp;пользу зарплаты медиков «Бакай Банк» отказался от рекламы в пользу зарплаты медиков
6 июля, понедельник
09:47
От двусторонней пневмонии скончался врач-нейрохирург Бектемир Мукамбетомуров От двусторонней пневмонии скончался врач-нейрохирург Бе...
09:15
Сын Чингиза Айтматова с супругой просили имя для дочери. Какое в итоге выбрали
09:11
В больницах Бишкека нет свободных мест. Что делать людям, никто не знает
09:01
ЭКО: никогда не говори никогда
08:43
Внимание: в Бишкеке поменялись телефоны дневных стационаров