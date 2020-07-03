Выборы-2020. Онлайн-агитация не предусмотрена законом

ЦИК не разрешает партиям проводить онлайн-агитацию, поскольку этот формат не предусмотрен законодательством.

Уточняется, что голосования онлайн также не будет. По закону необходимо личное участие каждого избирателя для прохождения биометрической регистрации. Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова также отметила, что выборы пройдут с соблюдением всех санитарных норм.

Регистрация политобъединений, заявивших о своем участии, завершается за 45 дней до дня голосования.

Начиная с сегодняшего дня партии должны подать заявление в ЦИК об участии в кампании.

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.