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Общество

В Кыргызстане началась вторая национальная инвентаризация лесов

В Кыргызстане началась вторая национальная инвентаризация лесов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ).

По ее данным, работа проводится при технической поддержке проекта «Интегрированное управление лесными экосистемами КР», финансируемого Всемирным банком и Глобальным экологическим фондом.

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ГАООСиЛХ сформировало 12 полевых групп по четыре человека каждая. «Они не просто подсчитают деревья, но и составят их описание, в каком состоянии, сколько лет, определят породы и качество древесины, оценят изменения, происходящие на момент проведения инвентаризации, а также уровень экологического состояния лесов. Полевые исследования продлятся до конца ноября», — заметили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе инвентаризации используются новейшее компьютерное и полевое оборудование и современные измерительные инструменты. На особо труднодоступных и труднопроходимых участках обследование леса будут проводить с помощью двух беспилотных летательных аппаратов.

«Вторая национальная инвентаризация лесов республики даст полную информацию о растительном покрове, позволит создать полноценную карту всех видов лесов, оценить динамику произошедших изменений в сравнении с данными предыдущего исследования», — подчеркнули в госагентстве.

Напомним, что национальную инвентаризацию проводили в 2008-2010 годах. Она стала первой в Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157855/
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