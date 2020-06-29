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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Иск депутата к «Чон казат». Заседание провели без ответчиков

В Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по иску депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева к представителю движения «Чон казат» Сыймыку Жапыкееву.

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Адвокат Бактыбек Жумашев сообщил 24.kg, что сегодня заседание состоялось без представителей ответчика.

«Представители «Чон казат» были извещены надлежащим образом, почему они не явились, неизвестно. Мы настояли на продолжении процесса без ответчиков, поскольку закон это позволяет. В ходе заседания я представил суду доказательства о том, что 20 фактов, озвученных Сыймыком Жапыкеевым, порочат честь, достоинство и деловую репутацию моего доверителя», — сказал он.

Суд, выслушав доводы истца, отложил заседание на 6 июля.

Напомним, ранее бывший сотрудник прокуратуры Сыймык Жапыкеев разместил в соцсетях видеообращение, где сообщил, что состояние депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева оценивается в $2,5 миллиарда и он его заработал сомнительным путем. Он также записал видеообращения о других политиках с призывом проверить законность приобретения имущества.

Кубанычбек Жумалиев опроверг обвинения и поклялся на Коране, что он не замешан в сомнительных делах. Он подал в суд на экс-прокурора — сумма иска составила 10 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157753/
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