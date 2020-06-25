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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в КР. Увеличено число операторов службы 118 и мобильных бригад

Увеличено число мобильных бригад и сотрудников службы 118 для проведения консультаций по коронавирусной инфекции в Бишкеке. Об этом заявлено сегодня на заседании Республиканского оперативного штаба.

На сегодня в Бишкеке работают 14 линий кол-центра и 40 мобильных групп.

Первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков отметил необходимость увеличения числа операторов линии 118 и мобильных групп.

«Необходимо привлечь больше специалистов, которые будут консультировать граждан в случае возникновения симптомов COVID-19. Население должно в оперативном порядке получать советы специалистов. В Бишкеке в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации необходимо привлечь дополнительные линии и мобильные группы», — подчеркнул Алмазбек Баатырбеков.

На заседании штаба также отмечена необходимость усиленного контроля рынков, пунктов общественного питания, общественного транспорта в Бишкеке, Оше и Чуйской области. На торговых рынках страны с периодичностью проводят дезинфекционные работы. В Бишкеке со второй половины субботы и в воскресенье не будет работать общественный транспорт.

Всего по стране за этот период зарегистрировано 3 тысячи 954 случая заражения COVID-19. Выздоровели 2 тысячи 112 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157404/
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