Коронавирус в КР. Увеличено число операторов службы 118 и мобильных бригад

Увеличено число мобильных бригад и сотрудников службы 118 для проведения консультаций по коронавирусной инфекции в Бишкеке. Об этом заявлено сегодня на заседании Республиканского оперативного штаба.

На сегодня в Бишкеке работают 14 линий кол-центра и 40 мобильных групп.

Первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков отметил необходимость увеличения числа операторов линии 118 и мобильных групп.

«Необходимо привлечь больше специалистов, которые будут консультировать граждан в случае возникновения симптомов COVID-19. Население должно в оперативном порядке получать советы специалистов. В Бишкеке в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации необходимо привлечь дополнительные линии и мобильные группы», — подчеркнул Алмазбек Баатырбеков.

На заседании штаба также отмечена необходимость усиленного контроля рынков, пунктов общественного питания, общественного транспорта в Бишкеке, Оше и Чуйской области. На торговых рынках страны с периодичностью проводят дезинфекционные работы. В Бишкеке со второй половины субботы и в воскресенье не будет работать общественный транспорт.

Всего по стране за этот период зарегистрировано 3 тысячи 954 случая заражения COVID-19. Выздоровели 2 тысячи 112 человек.