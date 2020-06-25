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Общество
Сюжет: Иски против СМИ

Иски Матраимовых против СМИ. Верховный суд не удовлетворил жалобу ответчиков

Верховный суд сегодня рассмотрел частную жалобу представителей «Азаттыка» и Kloop на определение Свердловского районного и Бишкекского городского судов об отказе в передаче дела по подсудности в Ленинский районный суд.

Судебная коллегия отказала в удовлетворении частной жалобы адвокатов ответчиков. В ВС не нашли законных оснований для переноса процесса в другой суд. Решение ВС является окончательным и обжалованию не подлежит. 

Истцами выступают депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова». Суммы исков о защите чести и достоинства составили: 22,5 миллиона сомов — к «Азаттыку», 10 миллионов — к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона — к Kloop, 15 миллионов — к 24.kg.

Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157345/
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