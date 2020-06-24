20:09
USD 75.12
EUR 84.34
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Дело Курсана Асанова

В суде по делу Курсана Асанова прокурорам заявлен отвод

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

Читайте по теме
Дело Курсана Асанова. Обвиняемые не признают своей вины

В ходе заседания адвокат редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова Чынара Джакупбекова заявила ходатайство об отводе прокурорам.

По ее словам, согласно УПК, прокурор при исполнении своих обязанностей не должен находиться под воздействием предубеждения или личной заинтересованности в исходе дела.

«Кроме того, гособвинители должны способствовать вынесению законного и справедливого решения суда. Однако 12 июня после процесса по делу Курсана Асанова прокуроры беседовали с представителем МВД, потерпевшим Женишем Разаковым и его адвокатом. Во время разговора они учили последних, как выступать на судебном заседании и отвечать на вопросы», — сказала Чынара Джакупбекова.

Адвокат мотивировала отвод тем, что прокурор не может участвовать в процессе, если имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что он лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела.

Судья Адылбек Эсенбаев, выйдя из совещательной комнаты, отказал в отводе прокуроров.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157291/
просмотров: 2157
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Курсана Асанова. Экс-вице-премьер потребовал наказать виновных
Дело Курсана Асанова. В отводе судьи отказано
Вы не врач. Адвокат по делу Курсана Асанова заявила отвод судье
Дело Курсана Асанова. Обвиняемые не признают своей вины
Дело Курсана Асанова. Адвокат заявила о тяжелом состоянии одного из обвиняемых
Дело Курсана Асанова. У обвиняемого есть свидетели, они докажут его невиновность
Дело Курсана Асанова. Дамирбека Пайзылда уулу отпустили под домашний арест
Дело Курсана Асанова. Отвод представителю гособвинения отклонен
Дело Курсана Асанова. Одному из прокуроров заявлен отвод
Курсан Асанов ужинал в отеле «Ак-Кеме». Комментарий МВД на события 7 августа
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Если заражение коронавирусом в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;снизится, город могут закрыть Если заражение коронавирусом в Бишкеке не снизится, город могут закрыть
В&nbsp;Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями В Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями
Будет&nbsp;ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава Будет ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава
Бизнес
Люди помогают людям. В&nbsp;Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с&nbsp;врачами Люди помогают людям. В Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с врачами
Скоростной 4G&nbsp;LTE: Мобильный оператор&nbsp;О! провел плановое расширение сети Скоростной 4G LTE: Мобильный оператор О! провел плановое расширение сети
Бережная защита кожи малыша Бережная защита кожи малыша
Фитнес-браслет В&nbsp;ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в&nbsp;O!Store Фитнес-браслет В ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в O!Store
26 июня, пятница
19:54
Цифра дня. 705,5 миллиона сомов задолжали кыргызстанцы «Северэлектро» Цифра дня. 705,5 миллиона сомов задолжали кыргызстанцы...
19:26
ЕАБР хочет открыть кредит для строительства больниц в странах-участницах
19:00
Афиша Бишкека на выходные: выставка, мастер-классы и онлайн-фотоконкурс
18:47
Милиционеры, пытавшие мужчину, ушли от наказания. Прокуратура обжаловала решение
18:30
27 июня: где в Бишкеке отключат свет