В суде по делу Курсана Асанова прокурорам заявлен отвод

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

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В ходе заседания адвокат редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова Чынара Джакупбекова заявила ходатайство об отводе прокурорам.

По ее словам, согласно УПК, прокурор при исполнении своих обязанностей не должен находиться под воздействием предубеждения или личной заинтересованности в исходе дела.

«Кроме того, гособвинители должны способствовать вынесению законного и справедливого решения суда. Однако 12 июня после процесса по делу Курсана Асанова прокуроры беседовали с представителем МВД, потерпевшим Женишем Разаковым и его адвокатом. Во время разговора они учили последних, как выступать на судебном заседании и отвечать на вопросы», — сказала Чынара Джакупбекова.

Адвокат мотивировала отвод тем, что прокурор не может участвовать в процессе, если имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что он лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела.

Судья Адылбек Эсенбаев, выйдя из совещательной комнаты, отказал в отводе прокуроров.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.