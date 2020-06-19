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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирусом заразились 14 налоговиков Ленинского района Бишкека

Государственная налоговая служба сообщает, что у 14 сотрудников управления службы по Ленинскому району Бишкека подтвержден коронавирус.

Еще у семи сотрудников анализы показали сомнительный результат, взяты повторные анализы. При этом пять сотрудников, у которых подтвердился коронавирус, заразились во время удаленной работы, а один – в период нахождения в трудовом отпуске.

В ведомстве отмечают, что налоговые органы работают в штатном режиме. Усилены необходимые санитарно-гигиенические меры по профилактике коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156757/
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