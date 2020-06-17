В Бишкеке проходит акция против семейного насилия. Четверо участников, соблюдая дистанцию, встали напротив «Белого дома». Они держат плакаты с призывами: «Милиция должна защищать», «Наказывать надо реальных преступников», «Хватит убивать и насиловать женщин!».

Милиция вновь пыталась разогнать участников акции. Однако митингующие заявили, что имеют право на одиночную акцию.

«В стране беспредел. Я не хочу жить в стране, где милиция делает, что хочет, может скрутить участниц мирных акций, разогнать одиночный пикет», — заявила одна из участниц акции.