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Общество
Сюжет: Семейное насилие

В Бишкеке проходит акция против семейного насилия

В Бишкеке проходит акция против семейного насилия. Четверо участников, соблюдая дистанцию, встали напротив «Белого дома». Они держат плакаты с призывами: «Милиция должна защищать», «Наказывать надо реальных преступников», «Хватит убивать и насиловать женщин!».

Милиция вновь пыталась разогнать участников акции. Однако митингующие заявили, что имеют право на одиночную акцию.

«В стране беспредел. Я не хочу жить в стране, где милиция делает, что хочет, может скрутить участниц мирных акций, разогнать одиночный пикет», — заявила одна из участниц акции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156333/
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