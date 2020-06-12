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Общество
Сюжет: Дело Курсана Асанова

Дело Курсана Асанова. Экс-вице-премьер потребовал наказать виновных

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

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В ходе заседания суд допросил экс-вице-премьер-министра Жениша Разакова. Он рассказал, что знаком с обвиняемым Курсаном Асановым с 2008 года по работе в милиции и состоит с ним в рабочих отношениях. С другими подсудимыми — Турсунбеком Бейшенбековым и Дамирбеком Пайзылда уулу потерпевший не знаком.

Жениш Разаков пояснил, что в 2014 году, когда работал губернатором в Баткенской области, на одном из сайтов появилась статья, что он завербован в шпионы Таджикистана. Тогда чиновник не стал на это обращать внимания.

«Спустя два года — в 2016-м на различных сайтах появилась такая же статья. Я вызвал главу ГКНБ и потребовал узнать, кто пишет об этом. Однако тему снова закрыли. В 2019 году, когда на кыргызско-таджикской границе произошел очередной конфликт, я выехал на место в качестве вице-премьер-министра. В СМИ вновь появился материал (о шпионаже. — Прим. 24.kg). Когда начали обсуждать тему в Жогорку Кенеше, я решил поставить точку в этом деле. Дело касается не только меня, но и моих детей, супруги, а также правительства. Я подал иск и выиграл дело. Мне присудили 1 миллион сомов. Кроме того, суд обязал сайт «Азия Ньюс» дать опровержение. Я написал заявление в ГКНБ с просьбой принять меры в отношении лиц, которые распространяли ложную информацию», — сказал Жениш Разаков.

Экс-вице-премьер отметил, что больше всего после публикаций, порочащих его честь, пострадали родственники, дети, коллеги и правительство.

Во время допроса Жениш Разаков сообщил суду, что действительно выезжал в Таджикистан, когда работал начальником уголовного розыска. Однако тогда ему не нужно было разрешение на выезд.

«Я встречался там с начальником УВД Согдийской области и начальником уголовного розыска», — сказал Жениш Разаков. Однако отвечать на вопрос, сколько дней он находился за границей, отказался.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155895/
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