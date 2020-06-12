Дело Курсана Асанова. В отводе судьи отказано

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.
Ранее на заседании адвокат журналиста Турсунбека Бейшенбек уулу Таалайгуль Токтакунова заявила отвод судье Адылбеку Эсенбаеву.
Выйдя из совещательной комнаты, председательствующий отказал в удовлетворении прошения. По его словам, ходатайство адвоката необоснованно.
В частности, в УПК прописано, что в отвод судьи может быть отказано, если он ранее участвовал в деле в качестве следственного судьи, эксперта, специалиста. Кроме того, суду может быть объявлен отвод, если он является близким родственником или супругом (супругой) любого из участников производства по данному делу.
Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.