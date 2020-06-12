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Общество
Сюжет: Дело Курсана Асанова

Дело Курсана Асанова. Обвиняемые не признают своей вины

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

В ходе заседания судья Адылбек Эсенбаев спросил у обвиняемых, ознакомились ли они с обвинительным актом и согласны ли с предъявленными обвинениями.

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Курсан Асанов заявил, что он не признает ни один из пунктов из предъявленного ему обвинения.

Такой же ответ дали редактор газеты «Чындык» Турсунбек Бейшенбеков и бывший милиционер Дамирбек Пайзылда уулу.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155857/
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