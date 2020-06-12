Ученые установили, что древние крокодилы ходили на двух ногах

Австралийским ученым удалось установить, что древние крокодилы ходили на двух ногах, что делало их похожими на динозавров.

Новое исследование, в котором описывался способ перемещения так называемых крокодиломорфов, опубликовано в журнале Scientific Reports.

Фото Scientific Reports

Необычные отпечатки ног древних корокодиломорфов палеонтологи обнаружили в Южной Корее. Эти вымершие существа входили в надотряд, к которому сегодня относятся вымершие виды и современные крокодилы. Возраст окаменелостей составляет 110-120 миллионов лет. Изначально ученые считали, что 24-сантиметровые следы были оставлены птерозавром, но позднее установили, что они принадлежат древним крокодилам, чей рост составлял не менее трех метров.

По словам экспертов, передвигались эти крокодилы, как и динозавры. Поскольку следов передних лап им найти не удалось, то палеонтологи сделали вывод, что ходили они исключительно на задних лапах. В окаменелых следах даже сохранились очертания чешуек. Ранее ученые находили похожие следы, но все они приписывались птерозаврам, теперь палеонтологам предстоит пересмотреть ранние исследования, поскольку может выясниться, что на самом деле их оставили иные вымершие существа.

