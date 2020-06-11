Еще один город может появиться на карте Кыргызстана. Какой и где

Базар-Коргонскому айыльному аймаку в Джалал-Абадской области предлагают присвоить статус города. Соответствующий законопроект на общественное обсуждение вынесло Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений.

Как отмечается в справке-обосновании, город предлагается образовать в пределах границ сел Жети-Кошкон, Беш-Бадам, Базар-Коргон, Совет и Аук, населенных пунктов Ак-Тайлак-Ата, Бабур, Эне-Сай и Сай-Коргон, села Коргон, Кызыл и Орто-Сай. По данным агентства на данной территории проживает 58 тысяч 842 человека в 12 тысячах 424 дворах.

«Расстояние до областного центра — города Джалал-Абад — 30 километров, ближайшего аэропорта — 33 километра, железной дороги — 36 километров. На территории сел и населенных пунктов работают 7 заводов, 1 фабрика, 8 мельниц, 109 цехов, свыше 2 тысяч предприятий по оказанию услуг населению. Есть районные управления (отделы) министерств и ведомств, Центр обслуживания населения, 1 центральный и 3 сельских стадиона, 14 школ, 13 детских сада, 42 ЦСМ, 2 стоматологических центра, 1 ветеринарная лаборатория, 1 ФАП, 4 дома культуры, 2 библиотеки, 3 молодежных центра, 2 медресе, 31 мечеть», — отмечается в документе.

В ведомстве отмечают, что образование города позволит организовать свою систему самоуправления, создаст необходимые условия для оперативного решения вопросов местного значения.