Перекрестный год. В Кыргызстане вышла книга о жизни русских в городе Ош XIX века

В Бишкеке издана книга члена Союза писателей КР Софьи Нурматовой «Сыны России (конец ХIХ — начало ХХ века) по материалам архивов». Об этом 24.kg сообщила автор.

В книге на основе материалов фондов Ошского государственного архива политической документации КР представлена жизнь некоторых русских жителей города Оша, проживавших здесь в конце ХIХ века.

«Эти фотографии, газетные статьи, документы дают возможность представить некоторые неизвестные страницы из жизни русских, их активное участие в жизни Оша, располагавшегося тогда на южных рубежах Российской империи», — отметила Софья Нурматова.

Фото Софьи Нурматовой. Обложка книги «Сыны России (конец ХIХ — начало ХХ века)

Книга издана при поддержке посольства России в Кыргызстане.

Книга «Cыны России» посвящена Перекрестному году Кыргызстана в России и России в Кыргызстане и предназначена широкому кругу читателей, интересующихся жизнью русских, которые на рубеже веков оказались в результате переселенческого движения в Центральной Азии.