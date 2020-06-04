Больница кыргызско-турецкой дружбы. Подписан протокол о временном открытии

Минздрав КР и Турецкое агентство по сотрудничеству и координации подписали протокол о временном открытии больницы кыргызско-турецкой дружбы. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, сегодня прошла встреча министра Сабиржана Абдикаримова с координатором Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА) Али Муслу.

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«Это больница считается подарком кыргызскому народу. Она полностью оснащена необходимым медицинским оборудованием и, думаю, принесет большую помощь кыргызскому народу в условиях пандемии коронавируса. Мы рады, что вы начали ее использовать», — отметил Али Муслу.

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов сообщил, что ведомство намеревалось провести официальную праздничную церемонию приема-передачи больницы. «Но учитывая ситуацию, когда коллектив инфекционной больницы уже более двух с лишним месяцев работает без передышки, нам пришлось временно задействовать ее. Данная больница передается нам во временное пользование, и она будет очень полезна при лечении больных», — сказал он.

Напомним, ранее Минздрав сообщал, что в больнице кыргызско-турецкой дружбы будут лечиться заразившиеся коронавирусом пациенты.

В мае 2019 года Кыргызстан ратифицировал соглашение между правительствами двух стран об открытии, совместном управлении и передаче Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы. Строительство современной клиники за счет гранта Турции началось в июне 2016-го. Больница рассчитана на 72 койко-места (включая 21 место в реанимационном отделении).

В конце марта Турция временно передала больницу Министерству здравоохранения для использования в борьбе с эпидемией коронавируса.