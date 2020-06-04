19:54
USD 73.47
EUR 82.37
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Больница кыргызско-турецкой дружбы. Подписан протокол о временном открытии

Минздрав КР и Турецкое агентство по сотрудничеству и координации подписали протокол о временном открытии больницы кыргызско-турецкой дружбы. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, сегодня прошла встреча министра Сабиржана Абдикаримова с координатором Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА) Али Муслу.

Читайте по теме
Митинг у турецко-кыргызской больницы. Бишкекчане против обсервации в ней

«Это больница считается подарком кыргызскому народу. Она полностью оснащена необходимым медицинским оборудованием и, думаю, принесет большую помощь кыргызскому народу в условиях пандемии коронавируса. Мы рады, что вы начали ее использовать», — отметил Али Муслу.

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов сообщил, что ведомство намеревалось провести официальную праздничную церемонию приема-передачи больницы. «Но учитывая ситуацию, когда коллектив инфекционной больницы уже более двух с лишним месяцев работает без передышки, нам пришлось временно задействовать ее. Данная больница передается нам во временное пользование, и она будет очень полезна при лечении больных», — сказал он.

Напомним, ранее Минздрав сообщал, что в больнице кыргызско-турецкой дружбы будут лечиться заразившиеся коронавирусом пациенты.

В мае 2019 года Кыргызстан ратифицировал соглашение между правительствами двух стран об открытии, совместном управлении и передаче Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы. Строительство современной клиники за счет гранта Турции началось в июне 2016-го. Больница рассчитана на 72 койко-места (включая 21 место в реанимационном отделении).

В конце марта Турция временно передала больницу Министерству здравоохранения для использования в борьбе с эпидемией коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154888/
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
Кто возглавит больницу кыргызско-турецкой дружбы и кого в ней будут лечить
Парламент ратифицировал соглашение о больнице кыргызско-турецкой дружбы
В больнице кыргызско-турецкой дружбы завершают установку оборудования
Депутат возмущена: В кыргызско-турецком соглашении прописаны антинародные пункты
Кыргызско-турецкая больница. Высокие технологии, но только за ваши деньги
Кыргызско-турецкая больница дружбы будет доступна только для состоятельных людей
Депутат интересуется, почему врачам из Турции не надо подтверждать диплом
В соглашении о больнице кыргызско-турецкой дружбы депутаты увидели риски
В Минздраве надеются на открытие больницы кыргызско-турецкой дружбы в 2019 году
Почему в Бишкеке никак не откроют больницу кыргызско-турецкой дружбы
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса скончались еще три человека. Один из&nbsp;них медик В Кыргызстане от коронавируса скончались еще три человека. Один из них медик
Сын бывшего президента о&nbsp;преданных людях и&nbsp;примирении Атамбаева и&nbsp;Жээнбекова Сын бывшего президента о преданных людях и примирении Атамбаева и Жээнбекова
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Оплачивайте поездки бесконтактно через &laquo;ЭЛСОМ&raquo;! Оплачивайте поездки бесконтактно через «ЭЛСОМ»!
Адвокат Жумалиева о&nbsp;силовых методах Финпола и&nbsp;пустых обвинениях &laquo;Чон казата&raquo; Адвокат Жумалиева о силовых методах Финпола и пустых обвинениях «Чон казата»
Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по&nbsp;данным Мобильного оператора&nbsp;О! Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по данным Мобильного оператора О!
Цифровое телевидение в&nbsp;твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
4 июня, четверг
19:47
Юристы подали два иска на депутатов за нарушения при обсуждении закона об НКО Юристы подали два иска на депутатов за нарушения при об...
19:46
Продажа радиочастот. Генпрокуратура дает пояснение, почему дело засекречено
19:38
Вице-премьер-министр прокомментировал ситуацию на кыргызско-казахской границе
19:28
Больница кыргызско-турецкой дружбы. Подписан протокол о временном открытии
19:12
В Бишкеке откроются детсады. Какие сюрпризы ждут родителей