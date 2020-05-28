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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Цифра дня. 49 тысяч 363 машины продезинфицированы при въезде в Кыргызстан

При въезде в Кыргызстан на контрольно-пропускных пунктах дезинфицируют машины и багаж.

За весь период пандемии обработано 49 тысяч 363 транспортных средства и 77 тысяч 500 единиц багажа.

«На сегодняшний день наши специалисты работают на 32 пропускных пунктах госграницы. Привлечены 142 ветеринарных инспектора, проводится дезинфекция транспортных средств и грузов. Выявлено 30 случаев несоответствия санитарным нормам при провозе багажа», — сообщил председатель госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.

Отметим, за сутки в Кыргызстане зарегистрировано 74 новых случая заражения коронавирусом. По стране число инфицированных составило 1 тысячу 594 человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154020/
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