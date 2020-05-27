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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

ГПС призывает таджикскую сторону не распространять недостоверную информацию

Сегодня в местности Жака-Орук состоялась встреча пограничных представителей Баткенской и Согдийской областей. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Кыргызстана.

Отметим, жители села Кок-Таш заявили 24.kg, что сегодня в полдень в приграничной территории появились пограничники и сотрудники милиции Таджикистана, они начали будоражить жителей, работающих на полях, распространяя слухи.

«Они сказали, что якобы кыргыз выстрелил в гражданку РТ, но это неправда. У того человека, который якобы стрелял, нет оружия, и нет самого пострадавшего. Это провокация», — сообщили местные жители.

По данным ГПС, погранпредставители Кыргызстана и Таджикистана выразили заинтересованность в проведении объективного разбирательства по данной информации.

«По указанному факту начато расследование правоохранительными органами двух государств для выяснения всех обстоятельств. Государственная пограничная служба призывает таджикскую сторону не распространять недостоверную информацию в СМИ и объективно оценивать события, происходящие на совместной границе», — заметили в ведомстве.

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153986/
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