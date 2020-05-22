В Бишкеке 1 июня откроют новый детский сад на 140 мест

В Бишкеке в этом году закончат строительство двух детских садов и одной пристройки. Об этом сообщил вице-мэр Уланбек Азыгалиев.

По его словам, всего в столице работает 87 детсадов, общая проектная мощность — 17 тысяч детей. Но фактически их посещает 31 тысяча детей. Дошкольные организации перегружены в среднем в два раза.

Уланбек Азыгалиев добавил, что в электронной очереди в детские сады стоит 22 тысячи человек.

По словам вице-мэра, уже 1 июня будет открыт детсад в микрорайоне «Тунгуч» (140 мест), также в этом году завершится строительство сада на улице Тыныстанова (100 мест) и пристройки в жилмассиве «Кайынды» (на 25 мест).