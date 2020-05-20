В Бишкеке 20 мая небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ожидается +22 градуса. День увеличился до 14 часов 49 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 20.28. Полный календарь Орозо-2020 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — отрезки улиц Мичурина, Широкой, 10-й микрорайон, 32, 12-й микрорайон, 43, улицы Киевская, 51, Тимирязева, 69, жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Кара-Шоро, Ак-Кыя, Орто-Арык, Кок-Кыя);

9.00-18.00 — отрезки улиц Усенбаева, Куренкеева, Абдрахманова, БЧК;

9.00-19.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ашар, Гагарина, Кун, Хан Тенир);

9.30-18.00 — отрезки улиц Манаса, Уч-Курганской, Турусбекова, Кудрука, переулок Джети-Огузский;

9.30-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Чапаева, Бакаева, Абдрахманова);

14.00-17.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Эркин-Тоо, Абдрахманова, Чон-Арык, Бозболток), «Арча-Бешик» (улицы Эркин-Тоо, Абдрахманова, Садырбаева, Шералиева).

У кого намечается той

Нурбек Кожобеков

Родился 20 мая 1988 года. Пятикратный чемпион мира по борьбе на поясах.

Памятные даты

Всемирный день метрологии

Фото из интернета. Эталон килограмма

День выбран в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже на международной дипломатической конференции знаменитой Метрической конвенции.

В Международном бюро мер и весов, находящемся во Франции (Севре), хранятся эталоны Международной системы единиц — метра, килограмма, единицы ионизирующих изучений, электрического сопротивления. Кроме того, ученые-метрологи ведут различные метрологические исследования, выверяют точность измерений. В настоящее время сохраняется первоначальная цель Метрической конвенции — единство системы измерений во всех странах, подписавших ее.

Всемирный день травматолога

Ежегодно 20 мая отмечается профессиональный праздник — Всемирный день травматолога.

Травматология связана с различными областями медицины, а связь эта определяется локализацией самой травмы.

Подготовкой врачей-специалистов занимаются кафедры травматологии и ортопедии высших медицинских учебных заведений, а также кафедры военно-полевой хирургии высших военно-медицинских учебных заведений.

Всемирный день пчел

Фото 24.kg. Ярмарка меда в Бишкеке

Международный праздник, отмечаемый 20 мая, в день рождения основоположника современного пчеловодства Антона Янши (1734-1773).

Проведение дня служит привлечению внимания к огромной роли, которую играют медоносные пчелы при опылении растений и получении меда и других продуктов пчеловодства.

Предложение отмечать День пчел, выдвинутое Словенией, единогласно одобрено Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2017 года «в целях напоминания о важности опылителей, угрозах их существованию и их вкладе в стабильное развитие».

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Кусеин Эсенкожоев

Родился 20 мая 1920 года в селе Ичке-Булун Джети-Огузского района. Первый кыргызстанский писатель-фантаст, детский писатель и поэт.

Написал для детей и юношества ряд фантастических произведений: рассказы «Шарше», «Мальчик-путешественник», «Третий шар», «Сын Родины», «Тайна крылатых».

Первые произведения напечатаны в Казани еще латиницей. В своем произведении 1937 года Кусеин Эсенкожоев описывает полет в космос на аппарате шаровидной формы человека и собаки.

Перевел на кыргызский язык ряд поэтических и прозаических произведений. Член Союза писателей СССР.

Родился литературовед Кадырбек Матиев

Родился 20 мая 1938 года в селе Ак-Тоок Ошской области. Критик, литературовед, кандидат философских наук.

Литературно-критической деятельностью занимается с 1962-го. Первый сборник литературно-критических статей «Турмуш художниктин козу менен» («Жизнь глазами художника») издан в 1970 году.

В 1971-м вышла на русском языке монография «Лирическое в искусстве как эстетическое явление».