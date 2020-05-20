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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 20 мая небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ожидается +22 градуса. День увеличился до 14 часов 49 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 20.28. Полный календарь Орозо-2020 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Мичурина, Широкой, 10-й микрорайон, 32, 12-й микрорайон, 43, улицы Киевская, 51, Тимирязева, 69, жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Кара-Шоро, Ак-Кыя, Орто-Арык, Кок-Кыя);
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Усенбаева, Куренкеева, Абдрахманова, БЧК;
  • 9.00-19.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ашар, Гагарина, Кун, Хан Тенир);
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Манаса, Уч-Курганской, Турусбекова, Кудрука, переулок Джети-Огузский;
  • 9.30-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Чапаева, Бакаева, Абдрахманова);
  • 14.00-17.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Эркин-Тоо, Абдрахманова, Чон-Арык, Бозболток), «Арча-Бешик» (улицы Эркин-Тоо, Абдрахманова, Садырбаева, Шералиева).

У кого намечается той

Нурбек Кожобеков

Родился 20 мая 1988 года. Пятикратный чемпион мира по борьбе на поясах.

Памятные даты

Всемирный день метрологии

из интернета
Фото из интернета. Эталон килограмма

День выбран в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже на международной дипломатической конференции знаменитой Метрической конвенции.

В Международном бюро мер и весов, находящемся во Франции (Севре), хранятся эталоны Международной системы единиц — метра, килограмма, единицы ионизирующих изучений, электрического сопротивления. Кроме того, ученые-метрологи ведут различные метрологические исследования, выверяют точность измерений. В настоящее время сохраняется первоначальная цель Метрической конвенции — единство системы измерений во всех странах, подписавших ее.

Всемирный день травматолога

Ежегодно 20 мая отмечается профессиональный праздник — Всемирный день травматолога.

Травматология связана с различными областями медицины, а связь эта определяется локализацией самой травмы.

Подготовкой врачей-специалистов занимаются кафедры травматологии и ортопедии высших медицинских учебных заведений, а также кафедры военно-полевой хирургии высших военно-медицинских учебных заведений.

Всемирный день пчел

24.kg
Фото 24.kg. Ярмарка меда в Бишкеке

Международный праздник, отмечаемый 20 мая, в день рождения основоположника современного пчеловодства Антона Янши (1734-1773).

Проведение дня служит привлечению внимания к огромной роли, которую играют медоносные пчелы при опылении растений и получении меда и других продуктов пчеловодства.

Предложение отмечать День пчел, выдвинутое Словенией, единогласно одобрено Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2017 года «в целях напоминания о важности опылителей, угрозах их существованию и их вкладе в стабильное развитие».

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Кусеин Эсенкожоев

Родился 20 мая 1920 года в селе Ичке-Булун Джети-Огузского района. Первый кыргызстанский писатель-фантаст, детский писатель и поэт. 

Написал для детей и юношества ряд фантастических произведений: рассказы «Шарше», «Мальчик-путешественник», «Третий шар», «Сын Родины», «Тайна крылатых».

Первые произведения напечатаны в Казани еще латиницей. В своем произведении 1937 года Кусеин Эсенкожоев описывает полет в космос на аппарате шаровидной формы человека и собаки.

Перевел на кыргызский язык ряд поэтических и прозаических произведений. Член Союза писателей СССР.

Родился литературовед Кадырбек Матиев

Родился 20 мая 1938 года в селе Ак-Тоок Ошской области. Критик, литературовед, кандидат философских наук.

Литературно-критической деятельностью занимается с 1962-го. Первый сборник литературно-критических статей «Турмуш художниктин козу менен» («Жизнь глазами художника») издан в 1970 году.

В 1971-м вышла на русском языке монография «Лирическое в искусстве как эстетическое явление».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153255/
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