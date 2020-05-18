В мае стартовал международный конкурс «Бессмертный полк — без границ», победители которого поедут в Москву. Об этом сообщает посольство России в Кыргызстане.

По его данным, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 31 мая разместить в группе «Россия и соотечественники: Фотоконкурс» в Facebook фото, видео или текст, как соотечественники в разных странах мира отмечают 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, необходимо написать их краткое описание и поставить хештеги #vksrs #marc #AlumniRussia #Бессмертныйполкбезграниц.

«До 7 июня жюри конкурса определит по три лучшие работы в номинациях «Видео», «Фото» и «Текст» и опубликует их для народного голосования. Оно продлится с 8 по 21 июня», — добавили в посольстве.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что акция «Бессмертный полк» в КР в этом году прошла в онлайн-формате.



