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Общество

Бишкек-2045. Мэрия предложила принять участие в онлайн-опросе

Мэрия Бишкека предложила кыргызстанцам принять участие в онлайн-опросе, какой они видят столицу в 2045 году.

По данным пресс-службы муниципалитета, Организация Объединенных Наций (ООН) совместно с Евразийским региональным отделением всемирной организации «Объединенные города и местные власти» запустила всемирный диалог о значении глобального сотрудничества в формировании будущего городов и укреплении роли местных властей в разработке международной политики.

«Теперь каждый горожанин может принять участие в глобальной дискуссии, оставив свое видение о развитии любимого города в онлайн-опроснике https://un75.online/?lang=rus», — отметили в мэрии и призвали горожан принять участие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153157/
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