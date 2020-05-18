Бишкек-2045. Мэрия предложила принять участие в онлайн-опросе

Мэрия Бишкека предложила кыргызстанцам принять участие в онлайн-опросе, какой они видят столицу в 2045 году.

По данным пресс-службы муниципалитета, Организация Объединенных Наций (ООН) совместно с Евразийским региональным отделением всемирной организации «Объединенные города и местные власти» запустила всемирный диалог о значении глобального сотрудничества в формировании будущего городов и укреплении роли местных властей в разработке международной политики.