Сезон осторожности. Специалисты напоминают об опасности укуса клещей

С послаблением карантинных мер многие кыргызстанцы решили выехать на природу. Специалисты тем временем предупреждают об опасности укусов клещей.

По данным Министерства здравоохранения, с каждым годом увеличивается общее количество лиц, пострадавших от укусов клещей. «Если в 2010 году обратилось по поводу укусов не более 285 человек, то в 2019 году — уже 995 человек, из них заболевших клещевым энцефалитом — 5 человек», — отметили в ведомстве.

Клещевой энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы.

В республике природные очаги клещевого вирусного энцефалита выявлены во всех климатических зонах и отмечаются по степени опасности для человека. Наибольшую представляют очаги, расположенные в еловых массивах Чон-Кемина, Кыргызского хребта Кунгей Ала-Тоо, Тескей Ала-Тоо. Широко распространены полупустынные очаги, связанные с пастбищными клещами (около 17 видов): территории Токмакского заказника, Кегетинское ущелье, Ала-Арчинское ущелье, альплагерь Иссык-Атинского района, долинные очаги Тюпского, Иссык-Кульского районов, Таласской долины и Приферганья, в пойме рек Нарын центрального Тянь-Шаня.

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«Для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность (апрель-сентябрь), связанная с периодом наибольшей активности клещей. Инкубационный период (от момента заражения до появления первых признаков заболевания) длится чаще 7-14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней», — отмечают в ведомстве.

Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Больного беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отделов спины, конечностей. На лице и туловище могут появиться покраснения из-за расширения мелких кровеносных сосудов.

Если у человека появились вышеперечисленные признаки, то необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью в лечебно-профилактические организации. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить. Необходимо надевать одежду, которая предотвратит заползание клещей: рубашка (футболка) должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Ее необходимо заправлять в брюки, а концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею закрывать косынкой.

Кроме того, для защиты от клещей можно использовать отпугивающие средства (репелленты).

Находясь на природе необходимо периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать. Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте.

Если приходится самостоятельно удалять впившегося клеща, делать это следует осторожно, чтобы не оборвать хоботок.

Захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов. Место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством.

Снятого клеща обязательно нужно доставить на исследование в территориальные центры профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора республики. Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкека расположен по адресу: улица Байтика Баатыра, 36а, телефон: 0312511610 (отдел паразитологии).