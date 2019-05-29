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Общество

Сезон клещей. Шесть человек госпитализировали в инфекционную больницу Бишкека

В Республиканскую клиническую инфекционную больницу (РКИБ) с начала мая госпитализировали шесть больных с клещевым энцефалитом и риккетсиозом. Об этом сообщили в медицинском учреждении.

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Всего с укусами клещей в приемное отделение больницы обратился 81 человек, в том числе 48 детей.

В РКИБ напоминают, что клещи наиболее активны в мае — июне и августе — сентябре.

«Опасные насекомые живут преимущественно в сырых и влажных местах, на прогретых солнцем склонах, в высокой траве, кустах, у троп. Отдыхая на природе, следует помнить простые правила, которые помогут избежать укуса клеща», — отметили в больнице.
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