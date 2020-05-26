В Бишкеке от укусов клещей пострадали более 140 человек

В Бишкекский центр госсанэпиднадзора с марта обратились 149 человек с укусами клещей. Об этом сообщили в центре.

По его данным, 98 пострадавших получили иммуноглобулин против клещевого энцефалита.

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В ЦГСЭН напомнили, что самый активный период этих насекомых приходится на апрель — июнь и август-сентябрь. «Клещевой энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти», — добавили в центре.

Напомним, что снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Место укуса нужно продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70-процентный спирт, 5-процентный йод, одеколон). Снятого клеща нужно поместить в пенициллиновый флакончик с крышкой и доставить в ЦГСЭН (улица Байтика Баатыра, 36, кабинет 203, телефон 0312511016) для обследования.

Пострадавшим после определения вида иксодового клеща в течение трех суток после укуса назначается иммуноглобулин.