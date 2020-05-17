Врач из Кыргызстана получила золотую резидент-визу Дубая

Врач анестезиолог-реаниматолог Чинара Джантошева получила десятилетнюю золотую резидент-визу Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщило генеральное консульство Кыргызстана в Дубае.

Врач анестезиолог-реаниматолог отделения интенсивной терапии государственной больницы Rashid Hospital эмирата Дубай (ОАЭ) Чинара Джантошева получила от правительства ОАЭ высокое признание за самоотверженный труд в обеспечении охраны здоровья общества и в борьбе с коронавирусом COVID-19 на передовых позициях.

«В числе 212 медицинских работников различной специальности, также получивших высокое признание, врачу Чинаре Джантошевой решением шейха Мохаммед бин Рашида Аль Мактума, вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая в знак признания за личный вклад в борьбе на передовых позициях с COVID-19 присуждена 10-летняя золотая резидент-виза», — говорится в сообщении.

Золотые резидент-визы сроком на 10 лет выдают специалистам высокого уровня за заслуги в области здравоохранения, науки и технологий, крупным инвесторам, работающим в ОАЭ.