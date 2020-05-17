Врач из Кыргызстана получила золотую резидент-визу Дубая

Врач анестезиолог-реаниматолог Чинара Джантошева получила десятилетнюю золотую резидент-визу Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщило генеральное консульство Кыргызстана в Дубае.
Врач анестезиолог-реаниматолог отделения интенсивной терапии государственной больницы Rashid Hospital эмирата Дубай (ОАЭ) Чинара Джантошева получила от правительства ОАЭ высокое признание за самоотверженный труд в обеспечении охраны здоровья общества и в борьбе с коронавирусом COVID-19 на передовых позициях.
Золотые резидент-визы сроком на 10 лет выдают специалистам высокого уровня за заслуги в области здравоохранения, науки и технологий, крупным инвесторам, работающим в ОАЭ.