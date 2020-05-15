Подсудимый в деле об избиении солдата-пограничника предлагал деньги

Семья подсудимого младшего сержанта Государственной пограничной службы предлагала 150 тысяч сомов потерпевшему Кубанычбеку Молдалиеву, в избиении которого обвиняют офицера. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, взамен они требовали отозвать заявление и отказаться от выплаты морального ущерба в размере миллиона сомов. «Молдалиев отказался. Страховые выплаты он так и не получил. Парень в результате полученных травм ослеп на один глаз. Зрение вряд ли восстановится. А он, получается, не может на компенсацию рассчитывать», — заявила Азиза Абдирасулова.

Национальная медицинская комиссия не признала Кубанычбека Молдалиева инвалидом. Азиза Абдирасулова

В Военной прокуратуре отметили, что потерпевший не сразу обратился к врачу с жалобами на головные боли и потерю зрения.

Инцидент произошел в одной из воинских частей ГПС КР. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода.