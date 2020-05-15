08:40
USD 76.08
EUR 82.24
RUB 1.03
Общество
Сюжет: ЧП в армии

Подсудимый в деле об избиении солдата-пограничника предлагал деньги

Семья подсудимого младшего сержанта Государственной пограничной службы предлагала 150 тысяч сомов потерпевшему Кубанычбеку Молдалиеву, в избиении которого обвиняют офицера. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, взамен они требовали отозвать заявление и отказаться от выплаты морального ущерба в размере миллиона сомов. «Молдалиев отказался. Страховые выплаты он так и не получил. Парень в результате полученных травм ослеп на один глаз. Зрение вряд ли восстановится. А он, получается, не может на компенсацию рассчитывать», — заявила Азиза Абдирасулова.

Национальная медицинская комиссия не признала Кубанычбека Молдалиева инвалидом. 

Азиза Абдирасулова

В Военной прокуратуре отметили, что потерпевший не сразу обратился к врачу с жалобами на головные боли и потерю зрения.

Инцидент произошел в одной из воинских частей ГПС КР. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152811/
просмотров: 152
Версия для печати
Материалы по теме
Погранслужба проводит расследование по факту попытки суицида в Баткене
Суд по делу младшего сержанта, который избил солдата, начнется заново
В Бишкеке начальник штаба Внутренних войск избил подчиненного. Его осудили
В Бишкеке повесился солдат внутренних войск МВД
В войсковой части ГПС потеряли солнечные батареи. Прокуратура ведет проверку
Комиссия рассмотрит вопрос о компенсации контрактнику, погибшему от удара тока
Раненный офицером спецназа «Бору» контрактник написал встречное заявление
В Джалал-Абаде солдат срочной службы выстрелил себе в ногу
Офицера Погранслужбы, ранившего контрактника, отпустили под домашний арест
Суициды, побеги, дедовщина. Кто наказан за ЧП в армии?
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
За&nbsp;что и&nbsp;сколько придется заплатить жителям Бишкека при нарушении карантина За что и сколько придется заплатить жителям Бишкека при нарушении карантина
Как карантин превратил Бишкек в&nbsp;столицу безвластия Как карантин превратил Бишкек в столицу безвластия
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки зарегистрировано 38&nbsp;новых случаев заражения коронавирусом В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом
Бизнес
Помощь рядом: семьи из&nbsp;Бишкека получили гуманитарную поддержку от&nbsp;Beeline Помощь рядом: семьи из Бишкека получили гуманитарную поддержку от Beeline
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: как бесплатно получить квартиру на&nbsp;Иссык-Куле Лайфхак от MegaCom: как бесплатно получить квартиру на Иссык-Куле
Мобильный оператор&nbsp;О! расширяет территорию покрытия и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! расширяет территорию покрытия и емкость сети 4G LTE
Обновленный сайт Dos Credobank Обновленный сайт Dos Credobank
15 мая, пятница
08:30
Дело «Акнета». Кубана Ажимудинова госпитализировали Дело «Акнета». Кубана Ажимудинова госпитализировали
08:23
Подсудимый в деле об избиении солдата-пограничника предлагал деньги
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
14 мая, четверг
23:20
Новый талант Серхио Рамоса. Футболист сыграл на синтезаторе для своей семьи
22:50
Разработчики показали, как будут выглядеть игры на PlayStation в 2021 году
22:19
Минздрав просят разрешить близким поддерживать рожениц: им психологически тяжело
21:44
Звезды Голливуда сняли в изоляции пародию на сериал «Звездный путь»
21:21
Велодорожку в Бишкеке строят, не учитывая интересы среднего предпринимательства